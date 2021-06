18. Juni: Remis gegen den späteren Europameister

Der 18. Juni - 2016 rang Österreich dem späteren Europameister Portugal ein 0:0 ab, der Höhepunkt einer enttäuschenden Endrunde. 1978 verlor Österreich bei der Weltmeisterschaft in Argentinien gegen Italien mit 0:1. Es war die zweite Niederlage in der Zwischenrunde. Peter Moizi, stellvertretender „Krone“-Sportchef und leidenschaftlicher Trikot-Sammler, erinnert sich in diesem Video daran.