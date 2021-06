Miniaturen der Konsum- und Wegwerfgesellschaft

Zwei zum Preis von einem! Was Kunden in die Geschäfte lockt, kann auch für das Theater nicht falsch sein. Erst recht nicht, wenn sich zwei kurze Stücke so passend zu einem Ganzen vereinen, wie das am Dienstag bei der Premiere von „Im Einkaufstempel - Ich Biomüll“ im Salzburger Einkaufszentrum Europark der Fall war. Im Mittelpunkt der Aufführung stehen zunächst Menschen, die sich in einem Hypermarkt begegnen. Und später, folgerichtig, an einer Müllsammelinsel zusammentreffen.