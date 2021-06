Jedes zwölfte Kind bei uns ist vom „Kuckuck“

„Jede Schwangere trägt DNA des Kindes in sich“

Genetikerin Haas plädiert für Vaterschaftstests bei der Geburt. Das aber sei aus Datenschutzgründen nicht erlaubt. Ihr Labor biete als einziges in Österreich pränatale Vaterschaftstests an. „Jede Schwangere trägt DNA des Kindes in sich.“ So könne man schon vor der Geburt feststellen, ob der offizielle Erzeuger auch der tatsächliche ist. Das Gute in Österreich sei, dass der Vater bei gemeinsamer Obsorge jederzeit auf eigene Faust testen lassen kann.