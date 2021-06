Neue Chaletdörfer trotz Perspektivenwechsel

Ungebrochen ist der Boom bei Chaletdörfern in Tirol. „Wenn alleine der Marktführer in den kommenden Jahren in Tirol neun Projekte plant, muss man deutlich sagen, dass das nicht mit dem jüngst im ,Neuen Tiroler Weg’ präsentierten Perspektivenwechsel zusammenpasst“, erklären der Grüne Tourismussprecher LA Georg Kaltschmid und der Grüne Wohnsprecher LA Michael Mingler.