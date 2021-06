Slowakei verspricht „absolut sicheres“ Mochovce

Der slowakische Regierungschef Eduard Heger hat sich bei einem Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bemüht, Österreichs Bedenken beim Ausbau des Atomkraftwerks Mochovce zu zerstreuen. „Wir werden alles tun, damit es absolut sicher ist, bevor der neue Reaktor in Betrieb geht“, sagte Heger am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Bratislava. Abgesehen vom Thema Atomkraft zeigten sich Kurz und Heger bei ihrem zweiten Treffen innerhalb weniger Wochen harmonisch.