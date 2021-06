Nicht nur Steyr gibt Vollgas für die E-Mobilität

KTM rüstet in Anif auf

Während sich Zulieferer wie Hammerer Aluminium Industries oder Polytec mit Investitionen in Projekte für den Wandel in der Mobilität rüsten, gibt KTM dafür Geld in Salzburg aus: In Anif errichtet der Motorradhersteller aus Mattighofen einen E-Stützpunkt. „Ein Benzinbruder tut sich schwer mit Elektrifizierung“, so Vorstand Viktor Sigl.Kneid.-