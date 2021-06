Diebstahl-Serie in Töschling wird fortgesetzt

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Zeit zwischen dem 3. Mai und 14. Juni aus dem unversperrten Pool-Technikraum einer im Bau befindlichen Wohnhausanlage in Töschling in der Gemeinde Techelsberg zwei dort montierte Chemie-Pumpen zur Badewasseraufbereitung der dortigen Schwimmanlage im Wert von mehreren Tausend Euro.