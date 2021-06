Diese Matte sorgt nachts nun für Abkühlung

Diese Kühlmatte ist in unterschiedlichen Größen erhältlich. So können Sie zwischen einer kleinern Matte (nur für den Kopf- und Nackenbereich) und einer größeren Matte (für den ganzen Körper) wählen. Die Matte wird dann ca. 1 Stunde in den Kühlschrank gelegt, dann herausgenommen und unter das Leintuch gegeben. So liegen Sie nicht direkt auf dem „Kalten“, genießen aber die von unten ströhmende Kühle der Matte.