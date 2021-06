Lerncafé öffnet in der Pfarre der Lieserstadt

Neuntes Café in Kärnten

54 Lerncafés werden österreichweit betrieben - in Kärnten sind es mit dem jüngsten in der Lieserstadt neun. Worofka: „Die Nachfrage nach solchen Betreuungen wird immer größer, deshalb haben wir auch in Spittal eröffnet.“ Und zwar in der Pfarre der Stadt. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 können von Montag bis Donnerstag gratis Lernhilfe in Anspruch nehmen. Sie werden auf Tests und Schularbeiten vorbereitet, mit ihnen werden Hausaufgaben gemacht und vieles mehr.