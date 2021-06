New York feiert Einsatzkräfte mit Konfettiparade

„Wenn der Tag kommt, an dem wir das vibrierende wunderschöne Leben dieser Stadt wieder starten können, dann ist das Erste, was wir machen werden, eine Konfettiparade für unsere Gesundheits- und Rettungskräfte“, kündigte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio im vergangenen April an. „Wir werden diejenigen ehren, die uns gerettet haben.“ Und er hält sein Versprechen: Die „Hometown Heroes Parade“ soll die „beste, größte Parade“ werden und ist für den 7. Juli geplant.