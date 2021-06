Ubisoft kündigt „Avatar: Frontiers of Pandora“ an

Mit „Avatar: Frontiers of Pandora“ hat Ubisoft ein neues Action-Adventure angekündigt, das Gamer 2022 auf PC, PS5, Xbox Series X|S und Stadia an die Westgrenze des aus James Camerons Hollywood-Blockbuster bekannten Planeten entführt, wo sie dessen „verführerische Welt (...) mit all ihrer Schönheit und Gefahr“ erleben sollen. Wir zeigen den Ankündigungs-Trailer.