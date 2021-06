Ein Atelier im Stadtpfarrturm Wolfsberg

Am Eingang des Ateliers in 70 Meter Höhe bietet sich ein malerischer Blick auf die Stadt mit ihrem Schloss und die angrenzenden Berge. Der Lavanttaler Künstler Heimo Luxbacher hat hier ein neues Refugium gefunden und will sich von dem einzigartigen Ambiente inspirieren lassen. Religiöse Darstellungen begleiten den „Mönch“, der auf 30 Jahre schöpferisches Schaffen – Keramik, Skulptur, Malerei, Fotografie – zurückblicken kann, ja seit jeher. Nun will er aus den jahrhundertalten Mauern mit ihren Heiligenfiguren und unterschiedlichen Darstellungen Jesu neue Kraft schöpfen: „Es sind berührende Stimmungen in dieser Stille.“