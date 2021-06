Blasmusikinstrument lernen dank Mühlviertler App

Christoph Huber gibt das Smartphone in die Halterung, öffnet die tonestro-App und setzt seine grüne Plastiktrompete an, der er danach immer wieder den selben Ton entlockt. Seit zwei Monaten macht sich der 27-jährige Pierbacher daran, von Null weg ein Blasmusikinstrument zu erlernen - und wird damit zum Parade-Testkunden des von ihm mitgegründeten Software-Herstellers fun.music IT.