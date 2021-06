Zuerst in Bus gekracht, dann Unfall abgestritten

Unglaublich, aber wahr: Zwischen Alberschwende und Egg kam es am Samstagnachmittag auf der L200 zu einer Frontalkollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw. Der Autofahrer war zuvor in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und krachte in den Bus. Beide Gefährte wurden durch die Wucht des Aufpralls erheblich beschädigt. Davon ließ sich der Unfallverursacher aber nicht beeindrucken. Während der Busfahrer am Straßenrand stehen blieb, setzte der Autofahrer die Fahrt in seiner ramponierten Kiste einfach fort.