Bei der Jobsuche lieber auf Nummer sicher gehen

Zögern vor Neuem

Jobs als Musikschullehrer waren beim Land OÖ für frei schaffende Künstler hoch im Kurs, auch Juristen,die etwa zuvor in Rechtsanwaltskanzleien gearbeitet hatten, wurden vermehrt beim Land vorstellig. Auch bei der Post, bei der weder Kurzarbeit noch Staatshilfen Thema waren, stieg die Zahl der Bewerbungen seit Corona deutlich. Und bei der Polizei? Da blieb der Andrang auf Jobs unverändert hoch, verrät Landespolizeidirektor Andreas Pilsl. Ähnlich ist es auch bei den ÖBB (siehe Interview unten). Das höhere Sicherheitsbedürfnis wurde aber auch zum Hemmschuh - vor allem für Firmen. „Durch die Unsicherheit wagen viele keinen Jobwechsel, vor allem nicht in neue Bereiche“, so Anna Richter, Prokuristin von HAKA Küche in Traun.