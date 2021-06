Motorradlenker bei Unfall über Pkw geschleudert

Verkehrsunfall auf Nockalmstraße

Ein 16-jähriger Osttiroler war mit seinem Motorrad auf der Nockalmstraße in Krems unterwegs. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die linke Fahrbahnseite und prallte frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 62-jährigen Tirolers. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradlenker seitlich über den Pkw geschleudert. Er stürzte in eine Böschung und wurde verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Motorradlenker mittels Rettungshubschrauber C7 ins UKH Klagenfurt geflogen. Der Autofahrer und seine Insassen blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.