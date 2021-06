Türkises Tiki-taka | Die Schattenmänner

Sie werden mehr - die Frauen in der Politik. Und sie werden auch immer jünger. Und haben zu Hause kleine Kinder oder bringen sogar in ihrer aktiven Laufbahn als Ministerinnen Babys zur Welt. Zuletzt ließ die deutsche Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen aufhorchen, als die Mutter von zwei Mädchen (5 und 9) ankündigte, falls sie Kanzlerin werde, würde ihr Mann seinen Job aufgeben und sich ganz der Familienbetreuung widmen. Anlässlich des heutigen Vatertages hat die „Krone“-Redaktion versucht, die Situation der Schattenmänner hinter den österreichischen Politikerinnen von Elisabeth Köstinger über Alma Zadić, Beate Meinl-Reisinger bis zur werdenden Mutter Susanne Raab ein wenig zu beleuchten. Das ist gar nicht so einfach, weil die Herren kaum bis gar nicht ins Rampenlicht treten möchten. Aber so scheint klar: Sie bewältigen wesentliche Teile des Familienlebens. Ihnen und allen Vätern alles Gute.