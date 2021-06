So gefährlich ist ein Unfall im Schrott-AKW Krsko

Nur 70 Kilometer sind es zwischen dem slowenischen Schrottreaktor von Krško und der österreichischen Grenze. Die Liste an Sicherheitslücken des Uraltreaktors ist dafür umso länger - und bedenklicher. Krško liegt etwa mitten auf einer Erdbebenlinie - und ist das am stärksten von Erdstößen gefährdete AKW in Europa.