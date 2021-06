Kindergärtner-Kollegs droht ein bitterer Fehlstart

Auch dort hält sich das Interesse aber in Grenzen. 17 Anmeldungen sind es derzeit in Mureck, zwölf in Hartberg. In der Regel wird eine Klasse erst ab rund 20 Schülern ermöglicht. Seitens der steirischen Bildungsdirektion gibt man sich optimistisch, dass die Kolleg-Lehrgänge doch noch zustande kommen: Die Anmeldefrist sei noch am Laufen und man hoffe auf etwas mehr Zulauf in den nächsten Wochen.