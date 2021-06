Boot hing in Texas über Damm: 4 Insassen gerettet!

Am Donnerstagsnachmittag wurden Rettungskräfte der texanischen Hauptstadt Austin zum Longhorn-Damm gerufen, weil dort ein geliehenes Boot mit seinen Insassen in die Tiefe zu stürzen drohte. Der Bug des Bootes neigte sich bereits über den Abgrund. In einer dramatischen Aktion konnten die Helfer das Boot schließlich wieder ins offene Wasser ziehen.