Die Kärntner Farben sind ihr Rallye-Markenzeichen

Gelb, rot, weiß: Seit vielen Jahren sind die Kärntner Landesfarben das Markenzeichen der Autos von Alfred Kramer (53) und seinen Söhnen. „Jeder Motorsportfan weiß, dass wir das sind - egal, ob in Österreich oder im Ausland“, erzählt er. Die Rallyefamilie aus St. Veit hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen Namen gemacht. Vater Alfred fuhr seine erste Rallye 1997, feierte seine größten Erfolge bei der Heimrallye in St. Veit - vier Mal gewann der „Highlander“ vor seiner Haustür mit seinem Mitsubishi Evo 6,5.