Schwarzgeld-Wirt gibt Mandat im Gemeinderat auf

Wie der Bürgermeister der Tourismusgemeinde am Donnerstagnachmittag gegenüber der APA sagte, habe der Wirt des Après-Ski-Lokals am Donnerstag von sich aus erklärt, der Beschuldigte zu sein und sein Mandat im Gemeinderat aufgegeben. „Mir liegt seine schriftliche Rücktrittserklärung am Tisch“, so der Ortschef: „Außerdem hat er seinen Austritt aus der Partei bekannt gegeben.“