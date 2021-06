Kunstpreis: Zwischen Krinolinen und Vergessen

Völlig frei und speziell für den Wettbewerb gestalteten Rosa Andraschek Lobnig, Stella Antares, Sophie Esslinger, Tina Hainschwang, Priska Kubelka und Daniel Leiter ihre Ideen zum „auf*bäumenden“ Jubiläumsmotto. Aus unterschiedlichen Werken (Fotografie, Malerei oder Objekt) überzeugte Daniel Leiter mit seiner interaktiven Installation „How to change - roles (on a top of a tree)“, was ihm den 20. BA-Kunstpreis und damit 5000 € einbrachte. Wie Tonnen hängen drei von Krinolinen in Form gehaltene, aus schwarz-weiß bedruckter Baumwolle bestehende Zylinder im Raum, um die mobilen, an sich geschlechtsneutralen Umkleidekabinen darzustellen und auf den viel diskutierten Genderstern zu verweisen. Zeitgemäß nimmt die Arbeit auch auf das Abstandhalten in der Pandemie Bezug.