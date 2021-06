Polit-Streit um Kremser Baumschutz

Die Baumschutzverordnung in der Wachaumetropole Krems solle künftig statt nur einer Ersatzpflanzung gleich drei neue Bäume für jeden umgeschnittenen Stamm ins hitzegeplagte Stadtgebiet bringen – so die Forderung von Grünen-Mandatar Matthias Unolt (31). Unterstützung bekam der Öko-Vertreter ausgerechnet von den Schwarzen. VP-Mann und Neo-Mandatar Patrick Mitmasser (27) trat in der Gemeinderatssitzung als Verteidiger der Idee auf. Während also die Opposition gemeinsame Sache machte, ritt die regierende SP wegen diverser Kleinigkeiten Attacken gegen den Vorschlag – und sogar Regionalmedien zerrissen die jungen Politiker in der Luft: „Ein Rohrkrepierer erster Güte“, heißt es dazu.