Volksanwalt: Rekord an Beschwerden wegen Corona

„Wo Rechte eingeschränkt werden und Kontrollen aus gesundheitlichen Gründen schwer möglich sind, ist die Menschenwürde in Gefahr“, sagt Werner Amon mit Blick auf die vergangenen Monate. Quasi am laufenden Band wurden von der Bundesregierung neue Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung beschlossen - Gesetze und Verordnungen traten oft mit sehr kurzer Vorlaufzeit in Kraft. „Dass da auch Fehler passieren, ist klar. Die Frage ist, wie man mit diesen Fehlern umgeht.“