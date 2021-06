Sweep! Canadiens als erstes Team im Halbfinale

Islanders nach Sieg in Boston 3:2 in Führung

Im Finale der East Division fehlt den New York Islanders nur noch ein Sieg. Die Islanders siegten bei den Boston Bruins trotz 19:44 Torschüssen mit 5:4 und führen in der Serie mit 3:2. Die Gäste aus New York nutzten ihre ersten drei Überzahlspiele jeweils zu Toren und konnten sich auf Torhüter Semjon Warlamow mit 40 abgewehrten Schüssen verlassen.