Tirol lotet die Grenzen des Wachstums aus

Dem Tourismus sollen Grenzen gesetzt werden

Diese Gesinnung hat nicht zuletzt durch die negativen Begleiterscheinungen wie den stetig steigenden Verkehr gelitten. Der Tourismus ist es auch, dem ein Schwerpunkt in dieser Woche gewidmet ist. Platter ließ am Montag durchblicken, dass es in Zukunft mehr definierte Grenzen des Wachstums geben werde. „Höher, schneller, weiter“ soll als Prämisse ausgedient haben. Wie berichtet, wird auch über Bettenobergrenzen in tourismusintensiven Regionen nachgedacht. Als Messgrößen für Erfolg sollen Tourismusgesinnung, Mitarbeiterzufriedenheit oder der Anteil erneuerbarer Energie in Zukunft mehr Gewicht bekommen.