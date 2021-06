Der Gartensommer in Langenlois wird laut!

Gartensommer Langenlois 2021

Unter dem Motto „Gärten der Veränderung - der Wandel als Gestalter“ präsentiert sich der Gartensommer Niederösterreich bis Ende September 2021 in der Stadt Langenlois und im Gartendorf Schiltern. Der Wandel ist ein spannender Gärtner, denn er bringt neue Chancen aber auch Herausforderungen mit sich. Immer wieder begegnet er uns in der Natur und in den Gärten. Er tritt beispielsweise als Klimawandel in Erscheinung, beim Wechsel der Jahreszeiten oder im Tag-Nacht-Verlauf. Er ist der Samen, der sich zur Pflanze und dann wieder in einen Samen verwandelt und unsere Städte durch Vertikalbegrünung in kühle, ertragreiche Oasen verwandeln kann. Zahlreiche Gartenkunstinstallationen, Schaugärten und Veranstaltungen lassen die Besucher in die Welt des Wandels und der Gärten eintauchen. Mehr Informationen dazu unter www.gartensommer2021.at!