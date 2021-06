Volksbühne Mils: Schicksal der geschundenen Magd

Ein zeitloser Klassiker

Auch heute, knapp 40 Jahre nach seiner Entstehung, ist das Stück heftig. Nachdem in den letzten Jahren unzählige Missbrauchsfälle durch Würdenträger der römisch-katholischen Kirche bekannt wurden, macht „Stigma“ doppelt betroffen. Den Mittelpunkt der Geschichte, welche im frühen 19. Jahrhundert angesiedelt ist, bildet eine Magd namens „Moid“. Mit deren Besetzung durch Sabrina Engl gelang Regisseur Pittl ein grandioser Glücksfall, den auch der bei der Premiere anwesende Felix Mitterer als solchen empfand. „Moid“ besitzt einen aufopfernden Glauben an den Heiland. Sie, die nichts besitzt und nur als „Arbeitstier“ von ihrem Dienstgeber (Josef Hoppichler) gesehen und benutzt wird, fällt so tief in den Glauben zu Jesus, dass an ihr die Wunden, welche er am Kreuz erhielt, auftauchen.