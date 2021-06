Inzidenzwert sinkt auf 9,5

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter

Der Inzidenzwert sinkt laut aktuellen Zahlen der AGES am Sonntag auf 9,5. Am höchsten ist der Wert derzeit im Bezirk Mattersburg mit 17,50. Am niedrigsten in Rust sowie in den Bezirken Güssing und Jennersdorf, mit jeweils einem Wert von 0.