Viel Geld mit „Wohlfahrt-Trick“ abkassiert

Mehrere tausend Euro verloren

Mehr als 140.000 € sollten in mehreren Tranchen an eine international tätige Vereinigung für den guten Zweck gespendet werden. Insgesamt führten die Opfer acht Überweisungen auf rumänische und spanische Konten durch. Gebühren und andere Zusatzkosten musste das Paar übernehmen. Am Ende brach der Kontakt ab, die Konten waren aufgelöst und das ganze Geld war weg. Das Paar blieb auf einem Schaden von fast 7000 € sitzen.