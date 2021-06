Machtwechsel in Israel: Warnung vor Blutvergießen

Die Koalitionspartner fordern, eine für die Vereidigung notwendige Abstimmung im Parlament so schnell wie möglich durchzuführen. Damit wird am Mittwoch oder erst am darauffolgenden Montag gerechnet. Parlamentspräsident Yariv Levin von Netanyahus Likud wollte bei einer Knesset-Sitzung am Montag einen Termin festlegen.