KTM-Triumph! Oliveira stoppt „Teufel“ in Barcelona

Oliveira: „Eines der besten Rennen meiner Karriere“

Im KTM-Lager herrschte nach dem ersten Saisonsieg großer Jubel. Nach Rang zwei vergangenen Sonntag in Mugello erklomm Oliveira diesmal das oberste Podest. „Es ist schwierig, in Worte zu fassen, was passiert ist. Das war eines der besten Rennen meiner Karriere“, freute sich Oliveira. „Alles war so schwierig: das richtige Management der Reifen, cool zu bleiben, als Fabio Druck ausgeübt hat. Dann hat er mich überholt, aber ich hatte meine Chance auf der Geraden und ich habe ihn zurückgeholt“, so der Portugiese auf ServusTV. Es sei das perfekte Rennen gewesen und er könne seinem KTM-Team nicht genug danken.