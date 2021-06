Linzer Donaulände wurde zu wilder Partymeile

Die Aufregung in den sozialen Medien ist groß

In Linz ging es zumindest in dieser Hinsicht gesittet ab. Nach Angaben der Polizei gab es keine größeren Probleme, dafür am Samstag das böse Erwachen. Die Partymeute hatte die Donaulände in eine Müllhalde verwandelt und große Empörung ausgelöst. Die Betreiber der Sandburg direkt an der Donaulände, schütteln den Kopf.