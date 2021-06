Kleinkind mit kochend heißem Öl übergossen

Die Mutter bemerkte dies, eilte sofort zur bereits kippenden Fritteuse und versuchte diese aufzufangen. Sie konnte jedoch nicht verhindern, dass sich das bereits heiße Öl aus der Fritteuse auf den Körper ihrer Tochter ergoss. Diese erlitt Verletzungen im Gesicht, an Händen und Armen, am Rücken, im Bereich des Oberkörpers und an den Beinen. Die 35-Jährige erlitt beim Versuch, die Fritteuse aufzufangen, Verletzungen an beiden Händen und an den Oberarmen.