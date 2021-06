Teurer Zwischenfall am Flugplatz Wr. Neustadt West

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagvormittag das Bugfahrwerk der Cessna Grand Caravan beim Rollen am Boden eingeknickt. Der fünfblättrige Propeller der Maschine bohrte sich in die Erde, die Blätter splitterten ab. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befand sich nur noch der Pilot an Bord, keine Passagiere. Es wurde niemand verletzt, auch nicht durch umherfliegende Trümmer.