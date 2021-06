Gegen Binnen-I | Bestürzende Debatte

Erst kürzlich belegte eine in der „Welt“ veröffentlichte Studie, dass zwei Drittel der Deutschen Binnen-I, Gendersternchen oder gesprochene Kunstpausen ablehnen. Und die Österreicher? Die sehen es genauso, wie eine Studie in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ zeigt. Die Ablehnung von Binnen-I & Co. ist bei uns ebenso ausgeprägt wie bei den deutschen Nachbarn. Bei der „Frage des Tages“ via krone.at hielten sogar mehr als 90 Prozent der Teilnehmer das Gendern für nicht sinnvoll. Freilich gibt es laut Umfrage auch eine klare Mehrheit, die nichts gegen eine freiwillige Verwendung haben. Zusammengefasst: Wir halten die Genderei weder für sinnvoll, noch für wichtig. Aber wenn´s jemand tun möchte - dann soll er´s halt. Sehr österreichisch, oder?