Experten raten: Feuerlöscher auch für das Auto

Bis ein Auto in Vollbrand steht, vergehen oft viele Minuten. Ist der Brand durch einen Unfall entstanden und sind Personen eingeklemmt, kommt es aber auf jede Sekunde an. Je schneller Löschgeräte eingesetzt werden, desto höher die Chancen, dass die Unfallopfer noch zu retten sind. „Mit einem Feuerlöscher kann es gelingen, dass der Brand so eingedämmt werden kann, dass sich die Flammen nicht auf das ganze Fahrzeug ausbreiten“, erklärt Floriani-Sprecher Franz Resperger.