Hamilton ratlos: „Weiß nicht, wo die Zeit hin ist“

Hamilton unter Druck

Hamilton steht beim Großen Preis von Aserbaidschan unter Druck. Denn vor dem Rennen am Sonntag (14 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) hat Hamilton die WM-Führung an Herausforderer Max Verstappen verloren. Während der Niederländer zuletzt in seinem Red Bull in Monte Carlo siegte und Hamilton übertrumpfte, wurde der große Star der Silberpfeile im Fürstentum nur Siebenter und hat im engen Duell plötzlich vier Punkte Rückstand.