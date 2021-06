Kurz hofft auf baldigen Besuch russischer Gäste

Kurz nimmt am Freitag per Videoschaltung am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg (SPIEF) teil, das vom 2. bis 5. Juni stattfindet. Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich beim Wirtschaftsforum mit Unternehmern und mit Vertretern der Weltpresse treffen. In einer Rede werde sich der 68-Jährige auch zur wirtschaftlichen und sozialen Lage Russlands äußern und bei einer Podiumsdiskussion zu Fragen der internationalen Politik Stellung nehmen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.