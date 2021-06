Fallschirmspringer raste bewusstlos auf Boden zu

Zum absoluten Albtraum hat sich ein Fallschirmsprung für einen 33-jährigen Mann aus Bad Fischau in Niederösterreich entwickelt. Der Mann wollte am Donnerstag mit drei Freunden über Dornbirn einen Formationssprung wagen. Dabei stürzten sich alle vier kopfüber aus dem Flugzeug. Der 33-Jährige prallte mit dem Kopf gegen einen seiner Freunde, einen 46-jährigen Salzburger. Der Niederösterreicher verlor sofort das Bewusstsein und raste unkontrolliert in die Tiefe.