Nach Crash: Fußgänger okay, Fahrer im Krankenhaus

Seelenruhig spazierte der betrunkene 26-jährige Mann in Wolfurt um kurz vor Mitternacht über eine nicht beleuchtete Straße. Zur selben Zeit näherte sich ein Lkw - der Fahrer erkannte in letzter Sekunde den Mann auf der Straße und legte eine Vollbremsung hin. Trotzdem touchierte er den Fußgänger noch leicht. Dieser erlitt lediglich Hautabschürfungen am Oberarm. Das reichte dem Mann offenbar aber schon aus, auszurasten: Er trat gegen die Fahrertür des Lkw, beschimpfte und bedrohte den perplexen Fahrer und schlug diesem auch noch gegen die Brust.