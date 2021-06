Marko: „Doktor Wolffs Worte gerne in Gottes Ohr“

Höhere Geschwindigkeit möglich dank RB-„Flexiwings“

Die sogenannte „Flexiwings“-Debatte hält natürlich auch in Baku an. Wegen des Heckflügels am Red Bull RB16B, der sich bei Topspeed auf den Geraden nach hinten biegt, dadurch flacher wird und somit höhere Geschwindigkeiten ermöglicht, in den Kurven aber wieder die ursprüngliche Form annimmt und so den nötigen Abtrieb bringt, hat Mercedes ja schon vor einiger Zeit mit einem möglichen Protest gedroht.