Kanada gewinnt Schlager gegen Russland

Die Halbfinal-Paarungen der Eishockey-WM in Riga am Samstag lauten Kanada gegen USA und Finnland gegen Deutschland. Die Kanadier behielten am Donnerstag in einem hochklassigen Viertelfinalduell der Rekordweltmeister mit Russland durch ein 2:1 nach Verlängerung knapp die Oberhand. Titelverteidiger Finnland kam zu einem hart erkämpften 1:0 gegen Tschechien. Die USA gaben sich gegen die Slowakei mit 6:1 keinerlei Blöße, Deutschland bezwang die Schweiz 3:2 nach Penaltyschießen.