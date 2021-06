Böser Check gegen Sasa Kalajdzic, aber kein Elfer

Es war in der 6. Minute: Das ÖFB-Team greift über die rechte Seite an, Kalajdzic läuft in den Straftraum der Engländer, wird aber dann von Tyrone Mings eiskalt weggecheckt. Und das, noch bevor der Ball überhaupt in der Nähe des Stuttgart-Stürmers war. Ein klares Foul im Strafraum - und vielleicht sogar eine Tätlichkeit.