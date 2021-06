Edi Finger junior: So trauert Ex-Frau Marion

„Nach der Scheidung war es nicht immer rosig. Aber das liegt in der Natur der Sache“, so Finger im Gespräch mit der „Krone“, aber, „in den letzten Jahren sind wir immer besser und zuletzt sogar sehr gut miteinander ausgekommen.“ Auch mit ihrem neuen Partner, Herdkünstler Robert Letz, verstand sich Finger bestens. „Unsere Wohnungen sind ja genau nebeneinander“, stellt Marion Finger klar. Von daher war sie auch diejenige, die die Rettungskette in Gang setzte, um den Versuch zu starten, das Leben von Finger (er erlag einem Aortariss) zu retten.