Steudltenn-Festival: Liebeserklärung mit Papagei

„Mirl“ ist alt und vereinsamt, sie sitzt im Rollstuhl und als Gesprächspartner hat sie nur mehr ihren Papagei namens „Gogol“. Das glaubt sie zumindest und auch der Zuseher ist längere Zeit in diesem Glauben. Aber „Gogol“ ist nicht das, was er scheint zu sein, das wird spätestens dann klar, als er mit staksenden Roboterschritten sich zu einer Elektro-Ladestation begibt, um neue Lebensenergie zu tanken. „Mirls“ Gedanken sind wirr, hat sie Demenz, oder liegt sie in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt auf einer Intensivstation, wie so viele seit mehr als einem Jahr?