Drogendealer und Komplizin in flagranti ertappt

Ein Wiener, der seit dem Vorjahr Heroin und Kokain an fünf Kunden verkauft haben soll, ist in der Bundeshauptstadt festgenommen worden. Suchtgiftermittler aus dem Bezirk Baden hatten den Mann seit April im Visier. Der 33-Jährige wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Eine 42-Jährige soll als Komplizin fungiert haben. Die Wienerin wurde ebenso wie die Abnehmer der Staatsanwaltschaft angezeigt.