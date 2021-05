Frisches „Blut“ bei den Eishockey-99ers

Er ist 193 cm groß, 103kg schwer und wechselt an die Mur. Die Rede ist von Ben Blood, der 2007 in der vierten Runde von den Ottawa Senators gedrafted wurde und zuletzt bei Tappara unter Vertrag stand. Blood verbrachte die letzten Jahre fast durchgehend in Finnland, spielte hier unter anderem für die Pelicans, Ässät und eben Tappara.