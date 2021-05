„Fühle mich bereit für diesen Schritt“

Der 19-Jährige wusste bei den Eidgenossen zu überzeugen und verbuchte in 18 Pflichtspielen acht Treffer, bereitete zudem drei weitere vor. Auch im Cup-Finale gegen Luzern schrieb der Stürmer an, musste sich allerdings mit seinen Kollegen 1:3 geschlagen geben. Es war zugleich das Abschiedsspiel Adamus in Diensten der Schweizer. Stammklub Salzburg setzt künftig auf die Dienste des Jungspunds, er soll sich an der Salzach weiterentwickeln.